Gf Vip, Jane mai così hot: "Gli ho aperto i pantaloni, ma avevo mangiato il peperoncino"

Una Jane Alexander senza freni quella che si è vista negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, o meglio, ascoltata. Saranno gli oltre 50 giorni di reclusione ad alzare il livello di feromoni dell'attrice, fatto sta che i racconti con cui ha intrattenuto i compagni d'avventura sono davvero bollenti.

Oltre alla rivelazione del presunto menage a trois con un famoso duo comico, la star di "Elisa di Rivombrosa" ha svelato un altro aneddoto. Piccante, è proprio il caso di dirlo. "Una volta avevo confidato a un uomo di amare molto il peperoncino - ha raccontato - Allora mi regala un habanero chocolate. Lo mangio. A un certo punto siamo in macchina e ci prendono delle gran voglie. Gli apro i pantaloni, dimenticando sia io che lui che un'ora prima avevo mangiato questo habanero. Ha cacciato un urlo allucinante, ha iniziato a saltare in macchina".

Nel passato di Jane anche il doppiaggio dei film a luci rosse e un certo interesse per i vibratori. "Ho anche pensato di portarne uno qui - ha detto - Un dildo da usare come una sorta di bacchetta magica, tipo Harry Potter o Sailor Moon. La prima volta che ne ho visto uno ero in Olanda. Lo usava una modella con cui dividevo la camera, mi disse che potevo usarlo anche io".