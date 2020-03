Licia e Antonella litigano dopo le notizie sul Coronavirus, Fabio Testi tuona: “Basta, c’è altro a cui pensare”

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati informati nella serata di ieri, martedì 10 marzo, della grave emergenza sanitaria in corso in questi giorni e del decreto con cui il premier Conte ha reso tutta l’Italia “zona protetta”.

Un video messaggio di Michele Cucuzza, giornalista ed ex concorrente del reality, ha spiegato agli inquilini della Casa la situazione in cui versa il Paese, tra le scuole chiuse e le misure restrittive sugli spostamenti, e l'ultima conferenza del premier Giuseppe Conte seguita da una serie di clip dei famigliari di ognuno ha completato tutte le informazioni necessarie ai vip lontani dalla realtà da ormai due mesi.

Inevitabile il turbamento provato da ognuno di loro per quanto sta accadendo al di là delle mura di Cinecittà, un malessere che, tuttavia, non è servito a placare le tensioni e far scoppiare un diverbio molto acceso tra Licia Nunez e Antonella Elia, interrotto solo per qualche istante dal rimbrotto di Fabio Testi intento a far riflettere sull’assurdità delle loro beghe in un momento come questo.

Fabio Testi rimprovera Antonella e Licia: “Avete rotto, abbiamo altro a cui pensare”

A poche ore dalle informazioni ricevute sull’emergenza sanitaria in corso, Antonella Elia e Licia Nunez si sono scontrate duramente accusandosi l’una l’altra per motivi del tutto estranei alla serietà del momento. “Ipocrita, mediocre”, sono state alcune delle parole che le due litiganti si sono rivolte, finché Fabio Testi le ha duramente ammonite: “Abbiamo capito che rompete i cog***i, ragazze. Basta! Abbiamo altri ca**i per il cervello”, le parole dell’attore, accolte con un applauso da chi ha concordato con il rimprovero volto a sedare una lite tanto insulsa in un momento così difficile.