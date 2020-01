Licia Nunez, faccia a faccia con la fidanzata: la rabbia per il gesto che ricorda Imma Battaglia

(Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, entra nella Casa per chiarisi e dirle quello che prova per lei)

La settima puntata del Grande Fratello Vip non poteva certo essere sprovvista di un nuovo capitolo della tormentata storia d’amore tra Licia Nunez e Barbara Eboli. "Sono giorni molto difficili per me", ha affermato l'attrice interpellata da Alfonso Signorini sul suo stato d’animo dopo l’addio via social della compagna che, come nelle più antiche tradizioni del reality, è entrata nella Casa per un confronto diretto.

"Per me è stato difficile dal primo giorno. Sapevamo che poteva uscire il passato, ne abbiamo parlato, eravamo forti. Ma parlarne per tre settimane, 24 ore al giorno, non va bene. Hai parlato del tuo passato, eclissando il tuo presente. Fuori mi hanno tritato", ha affermato Barbara Eboli riferendosi ai frequenti rimandi di Licia alla ex Imma Battaglia: "Parlavi sempre di quella persona. Ancora e ancora. Quel tweet l'ho scritto di notte in lacrime (…) Doveva essere il Gf della rinascita e hai concesso spazio a delle persone assurde. Per tre settimane io non sono esistita".

Il gesto per Imma Battaglia che ha fatto infuriare Barbara Eboli

Nel post Instagram con cui Barbara Eboli qualche giorno fa aveva comunicato l’addio a Licia Nunez si faceva riferimento al gesto che avrebbe fatto scattare la decisione di dirle addio. Rimasto oscuro fino ad ora, il comportamento di Licia è stato spiegato nel lungo faccia a faccia, e riguarda il bacio all’anello fatto per Imma Battaglia durante il programma ‘Ballando con le stelle’ e ripetuto per Barbara. “Non baciare l’anello, mi sembra un sacrilegio”, ha replicato la donna che, alla fine, ha lasciato la trasmissione salutando con un bacio Licia a cui ha chiesto di non sbagliare più.

La storia, evidentemente, continua.