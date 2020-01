Gf Vip, Licia Nunez vuole un figlio da Barbara: "Per me è arrivato il momento"

(Nel video sopra Licia Nunez si confida con Barbara Alberti)

Licia Nunez vuole diventare mamma. L'attrice ne ha parlato in Casa con Barbara Alberti, confidandole di averlo già detto alla compagna, Barbara Eboli, a cui è legata da quasi due anni.

"Probabilmente lei non se lo aspettava - ha spiegato Licia - ma è una cosa che io già da tempo medito dentro di me. Una progettualità, il desiderio di avere un figlio. Mi sento pronta per questo passo. Mi sento pronta per questo passo, gliel'ho detto in un momento dove non c'era molta serenità".

Ne hanno parlato poco prima dell'inizio del reality, in un periodo non proprio tranquillo per loro: "Eravamo in una situazione dove io ero particolarmente stressata. Le ho detto di ascoltarmi, di imparare ad andare oltre, di capire le mie esigenze. E lì le ho detto che per me era arrivato il momento di avere un figlio. Non ne avevamo mai parlato prima".

La settimana scorsa Licia ha rivelato di aver perso un figlio. Aveva 22 anni e fu per lei un colpo durissimo che ancora oggi non riesce a superare.