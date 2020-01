Gf Vip, è già triangolo: Licia Nunez, Imma Battaglia e il tradimento con Eva Grimaldi

(Nel video sopra le dichiarazioni di Licia Nunez)

Il gossip già impazza in questa edizione del Grande Fratello Vip, ma non poteva essere diversamente con Alfonso Signorini al timone. A sganciare la prima bomba è Licia Nunez, ex compagna di Imma Battaglia, che durante la clip di presentazione ha svelato dei piccanti retroscena.

"Ho avuto una relazione di 7 anni con Imma Battaglia - ha fatto sapere l'attrice -. La storia è finita nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, la sua attuale compagna. Non è facile dopo 7 anni di storia vedere la persona che hai amato così tanto con un'altra persona. L'amore resta. Si trasforma, ma resta". E' d'accordo con lei il padrone di casa, che promette colpi di scena: "Gli amori veri dentro non se ne vanno mai, avremo modo di parlarne".

Immediata, su Instagram, la replica della Battaglia: "Alfonso Signorini, la verità ha mille volti! Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta". Si prevede un confronto infuocato...