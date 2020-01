Licia Nunez lasciata dalla fidanzata via social: “Sei andata oltre, sono stanca”

Si preannuncia scoppiettante la puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 24 gennaio, dopo l’annuncio a sorpresa della fidanzata di Licia Nunez che, via social, ha comunicato la fine della loro relazione.

“Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti… Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre…ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”: questa la dichiarazione che Barbara Eboli, imprenditrice e attuale compagna della concorrente, ha pubblicato su Instagram per esprimere la drastica decisione veicolandola all’account ufficiale del reality taggato a corredo del post.

GF Vip, Barbara Eboli lascia la fidanzata Licia Nunez

Non è chiaro quale sia stato l’episodio scatenante che ha indotto Barbara Eboli a lasciare così la fidanzata ‘reclusa’ nella Casa, ma immaginabile è che abbiano potuto infastidirla i frequenti riferimenti di Licia alla relazione passata con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi, con cui ha avuto un confronto in diretta davanti alle telecamere.

Durante la quarta puntata del GF Vip, Barbara Eboli aveva indirizzato una lettera alla compagna per ribadirle il suo amore ma anche la difficoltà nel sentirla parlare continuamente della sua ex: “Ciao amore mio, ti seguo sempre. Sappi che la tua famiglia sta benissimo. La gente ti vuole bene però ora amore basta, vai avanti. Non ti soffermare più su argomenti che non ci appartengono. Le persone fraintendono e per me qua fuori non è facile difenderti e difendermi anche perché potrei anch’io non comprenderti più. Sappi che io ti amo, che sono con te, che va tutto bene e che sei bellissima”.

Ultimamente, però, Licia è tornata a parlare ancora della ex e del sentimento che le ha tenute legate a lungo senza risparmiare riferimenti taglienti alla moglie dell’attivista: “L’amore può terminare e può trasformarsi in amicizia. Dopo 7 anni non puoi staccare il cordone ombelicale. Poi ci siamo staccate del tutto perché Eva non voleva che io e lei ci vedessimo, anche nel semplice rapporto d’affetto”, le confidenze rese a Barbara Alberti durante una chiacchierata che, tirando in ballo ancora il passato, ha evidentemente scatenato la reazione della ormai ex fidanzata.