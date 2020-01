Gf Vip, Licia Nunez lasciata in diretta dalla fidanzata (VIDEO)

(Nel video in alto, Licia Nunez viene lasciata dalla fidanzata in diretta)



Licia Nunez e l'amore, seconda stagione. Al Grande Fratello Vip prosegue la 'soap opera' con pragonista l'attrice di Barletta, già al centro di un chiacchieratissimo faccia a faccia con la ex Imma Battaglia ed ora lasciata in diretta dall'attuale compagna Barbara Eboli dopo due anni d'amore a causa di non precisate parole di troppo pronunciate all'interno della Casa. E' successo nella puntata di ieri, quando Licia ha avuto modo di visionare l'ultimo spietato post pubblicato dalla fidanzata su Instagram. Ma non disperate: tutto lascia presagire che la Barbara furiosa sarà protagonista di un efficace vis a vis a favore di telecamera nel corso del prossimo appuntamento con il reality show in onda lunedì 27 gennaio in prima serata su Canale 5.

Licia Nunez lasciata in diretta: il messaggio di Barbara

E' stato Alfonso Signorini a mostrare a Licia quanto scritto via social dall'imprenditrice. "Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti", si legge, "ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… Ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso". Impossibile per Licia comprendere quali siano le parole a cui Barbara si riferisce. Incalzata da Signorini, l'interprete de 'Le Tre Rose di Eva' si mostra esterrefatta ma non trova una risposta. Almeno dentro di sé. Perché con ogni probabilità sarà proprio Barbara a dargliela lunedì prossimo. "Ovviamente invito Barbara ad un confronto", chiosa il conduttore.