Gf Vip, Licia in lacrime dopo la puntata: "A Imma ho dato 7 anni della mia vita"

(Nel video sopra lo sfogo di Licia Nunez)

Durante il confronto, in diretta tv, è riuscita a mantenere sangue freddo, ma subito dopo la puntata Licia Nunez è crollata. L'incontro con Imma Battaglia, con cui è stata fidanzata per 7 anni, ha riaperto vecchie ferite e l'attrice non ha trattenuto le lacrime.

In camera con Andrea Denver e Rita Rusic, Licia si lascia andare a un pianto liberatorio: "Le ho dato 7 anni della mia vita. Passa un messaggio totalmnte sbagliato. Ci sono dei fatti, dei video, prove, mostratele. Sicuramente non mi aspettavo di incontrarla e non mi aspettavo nemmeno un'ammissione di colpa da parte sua. Non lo ha fatto a tempo debito, figuriamoci a distanza di dieci anni, però non puoi negare l'evidenza".

L'attrice insiste sulla vicenda del tradimento - negato da Imma Battaglia - e svela altri retroscena: "A 50 anni non hai le palle di dirmi che ti sei innamorata di un'altra donna? La storia dei suoi 50 anni non è andata così. Lei mi aveva detto che desiderava festeggiare i suoi 50 anni a Gerusalemme con sua madre, il mio è stato un atto d'amore. Conosceva Eva da qualche mese e hanno trascorso il Natale insieme, lo ha pure scritto sulla sua agenda personale".

"Quando ami vuoi capire le cose - ha continuato Licia, consolata da Rita Rusic -, vuoi capire perché quelle coincidenze, perché quel giorno era distratta, perché quel giorno in cucina ti ha chiesto 'Si possono amare due persone contemporaneamente?'".

"Lacrime di frustazione", così le ha definite Licia Nunez, che si porta dietro il rimpianto di non aver affrontato prima questa situazione: "Commetto sempre lo stesso errore, non affronto mai la persona. Prendo la mia valigia ed esco".