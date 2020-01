Gf Vip, Licia Nunez attratta da Rita Rusic. La produttrice: "Io con una donna? Chi lo sa"

Poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Licia Nunez ha rivelato al settimanale 'Chi' di avere un debole nei confronti di Rita Rusic, produttrice oggi 'reclusa' insieme a lei nel reality show di Canale 5.

Licia Nunez attratta da Rita Rusic

Dichiaratamente omosessuale, Licia non ha fatto mistero di provare attrazione verso Rita, anzi. “Lei, in passato, nei miei momenti di intimità, è stata un pò il mio sogno eroti*o!”, ha dichiarato l'attrice, famosa alla cronaca rosa per la relazione lunga sette anni avuta con Imma Battaglia fino al 2010. Dichiarazioni senza filtri, che raccontano di una fascinazione importante. Eppure fino ad oggi Licia non ha mai tradito questa sua 'simpatia' particolare.

Rita Rusic: "Innamorarmi di una donna? Chi lo sa..."

Del resto, la Nunez sembra non avere speranze. Rita, infatti, non ha mai avuto relazioni con donne, anche se lascia un barlume di speranza. "Innamorarmi di una donna? A livello caratteriale, come comunanza di interessi, sì. Sensualmente, detta così, no. Però, chi lo sa?”, replica incalzata dal settimanale Chi in una intervista rilasciata qualche settimana fa. Dove, peraltro, si è anche definito una vera e propria 'provocatrice': "La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality. Vivo da otto anni a Miami, ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa! […] Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni"