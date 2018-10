GF Vip, Lisa Fusco eliminata per colpa delle fan di Giulia De Lellis? Il chiarimento via social

Appena entrata nello studio televisivo del Grande Fratello Vip, Lisa Fusco ha chiarito subito di aver sempre saputo che la sua esperienza nel reality avrebbe avuto tempo breve una volta entrata nella rosa dei nominati.

“Sono stata minacciata e attaccata dalla fan di Giulia De Lellis”, ha dichiarato in diretta la soubrette da prima eliminata della terza edizione del GF Vip, spiegando di essere nel mirino delle numerosissime “bimbe” dell’influencer – concorrente del programma nella scorsa edizione – da quando, un anno fa, espresse il suo sostegno a favore di Cristiano Malgioglio e a scapito della De Lellis.

Stando all’idea della Fusco, pertanto, il televoto sarebbe stato pesantemente pilotato dalla schiera delle sostenitrici della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, così da determinare la sua sconfitta contro Enrico Silvestrin.

Lisa Fusco fuori dal Gf Vip per colpa delle fan di Giulia De Lellis?

Poco dopo le dichiarazioni di Lisa Fusco, la pagina Instagram ‘Le Bimbe di Giulia De Lellis’ è stata presa di mira da quanti hanno avuto da ridire sul loro comportamento e anche da chi ha decisamente esagerato con commenti pesanti oltremodo.

Per questo gli amministratori della pagina hanno voluto chiarire la loro posizione rispetto all’eliminazione della concorrente, di fatto smentendo il loro coinvolgimento nel televoto.

“Peccato a chi è convinto che noi NOI N O I avremmo perso tempo dietro questo televoto. PECCATO 2 volte per codesti elementi...avrebbero bisogno di un aiuto”, si legge nel post in calce alla foto del bruttissimo commento rivolto alle fan della De Lellis che, a questo punto, si tirano definitivamente fuori da ogni coinvolgimento in merito all’esclusione della concorrente.