Gf Vip, Lisa Fusco lancia la bomba davanti a tutti: il fidanzato fuori trema

(Nel video sopra lo sfogo di Lisa Fusco)

Lisa Fusco è fidanzata da 4 anni, ma del compagno non si sa quasi nulla. Dopo la bomba lanciata nella Casa, però, sarà costretto ad uscire allo scoperto e soprattutto a prendere una decisione importante, magari proprio durante la diretta di lunedì prossimo.

La soubrette, infatti, è stanca di un rapporto senza impegno e ha tuonato davanti a tutti: "Se non mi sposa entro la fine di quest'anno lo lascio. Ha detto che non si vuole impegnare, ma io voglio concretezza. O ci sposiamo o arrivederci". Niente vie di mezzo, dunque, Lisa mette il fidanzato alle strette e i compagni sono tutti con lei. Per il misterioso compagno di Lisa non ci sono più scuse.