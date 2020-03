Grande Fratello Vip, maxi zuffa per un pacco di biscotti

I buoni propositi, appena saputo dell'emergenza coronavirus, c'erano tutti, dalle lezioni di fitness ai momenti di riflessione. I vip, reclusi nella Casa da gennaio, si sono appellati allo 'show must go on', continuando a intrattenere il pubblico a modo loro. A modo loro, appunto, e visto che in questa edizione le liti sono all'ordine del giorno, perchè farne a meno proprio adesso? In fondo, si sa, la zuffa fa audience.

Nella notte sono volate parole grosse e anche qualche spintone. Pomo della discordia, un pacco di biscotti che Fernanda Lessa avrebbe sottratto dall'armadio di Antonella Elia, facendosi beccare con le mani nel sacco. Tra le due è scoppiata una violenta lite, con qualche spinta e strattonata, finché non sono intervenuti gli altri a dividerle, con Zequila che difendeva Fernanda e Sossio invece dalla parte di Antonella. Così, nel giro di pochi minuti, neanche il tempo di far calmare le acque, scoppia un'altra lite tra il bell'Antonio e Aruta, che finiscono a sfidarsi in un duro faccia a faccia.

Non riportiamo i dialoghi - che vanno da un 'rivoglio i miei biscotti' a 'vipera' - ma lasciamo parlare le immagini. Intanto, sui social, si chiede a gran voce di buttare fuori Antonella Elia

Non pensavo ci fosse una più pazza di Antonella nella casa io sono sotto choc#GFVIP pic.twitter.com/GBBegJ1ObI
March 24, 2020

Vorrei avere la stessa calma e la stessa reazione che ha avuto Licia ascoltando le cazzate di Antonella Elia



No, perché io non avrei reagito in maniera così calma#gfvip pic.twitter.com/IZm322fj7a — Licia's Squad🌹 (@Licia_squad) March 25, 2020