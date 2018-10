Gf, nella notte lite furiosa tra Monte e Giulia. Lui esplode: "Non nominare più la mia ex"

Sembra destinata a spegnersi sul nascere la liaison tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L'ex tronista e la bella influencer italo-persiana si scoprono sempre più distanti. Lui molto sfuggente, lei al contrario particolarmente estroversa. Nella notte l'ultimo scontro, apice di una giornata segnata dalle tensioni, con Monte che è sbottato: "Non devi nominare più la mia ex", in riferimento a Cecilia Rodriguez.

I due si trovavano in giardino insieme a Lory Del Santo e Giulia Provvedi, quando Monte ha perso la pazienza. Giulia, infatti, lo stava accusando di snobbarla un po': "Mi sento come sei fossi il tuo chihuahua", gli ha detto scherzando. E lui non c'ha visto più: "Dosa le parole in modo esatto, altrimenti mi vedi sclerare in due secondi".

I toni si sono fatti via via più accesi quando la discussione è passata all'ambito professionale. "Perché mi chiedi se mi piacciono i soldi? Che domanda è? Tu perché sei qui? Tu fai la modella gratis?", l'attacco di Monte "Non semplificare la mia vita professionale perché mi fai sbroccare". Giulia, dal canto suo, ha attaccato il modello di mostrarsi altrettanto scettico rispetto alla sua carriera: "Anche io ho sudato il sangue per ottenere una possibilità".

Infine lo scontro più acceso su Cecilia Rodriguez, la ex di Francesco. Tutti ricorderanno che la coppia si è lasciata dopo quattro anni d'amore lo scorso anno in diretta televisiva proprio durante una puntata del 'GF VIP', dove lei era concorrente (e si innamorò del coinquilino Ignazio Moser). "Poi mi fai il favore che non devi più nominare la mia ex ragazza e tutte situazioni annesse a lei - ha gridato l'ex tronista - Se lo tiro fuori io è un problema mio, tu non devi farlo. Ora mi sono rotto il ca***. Sembra che faccio il GF a parlare di lei". Parole che lasciano intendere come la ferita sia ancora aperta. E come con Giulia i presupposti si stanno rivelando sempre più sbagliati.

(Nel video in basso, la lite tra Giulia e Francesco)