Gf Vip, lite Blasi-Corona: arriva il commento di Flavia Vento

"Preferisco non commentare". Flavia Vento è lapidaria. Raggiunta telefonicamente dal sito 'SpySee', la showgirl si rifiuta di rispondere alle domande, nonostante sia suo il nome non detto nella lite avvenuta ieri sera tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. La Vento, infatti, è al centro del presunto flirt che Francesco Totti avrebbe avuto a pochi giorni dalle nozze con Ilary Blasi (e sempre smentito dal diretto interessato: "E' tutto falso"). Un pettegolezzo lanciato proprio da Corona ormai 13 anni fa.

E se Flavia non parla, è così che l'ex capitano della Roma ha spiegato la vicenda nel libro "Un capitano", uscito appena qualche settimana fa: "Conosco la Vento una sera in cui Ilary non c'è, a un evento sulla Tuscolana - scrive - per pubblicizzare un nuovo modello di condizionatori vengono invitati alla festa calciatori e showgirl, il solito mix delle serate romane. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c'è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. E' la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all'altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Andando via c'è un'altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata".