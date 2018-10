GF Vip, Valerio Merola sbotta in diretta: "Violenza da parte di un concorrente"

(Nel video in alto, lo scontro tra Valerio Merola e Enrico Silvestrin)

Sin dai primi giorni è apparsa incolmabile la distanza tra Valerio Merola e i coinquilini Enrico Silvestrin e Maurizio Battista. L'atteggiamento del primo non è mai piaciuto ai secondi e più volte è capitato che si arrivasse allo scontro. Una tensione scoppiata platealmente durante la terza puntata del reality.

Merola, infatti, si è detto deluso dall'atteggiamento di Battista. Il conduttore ha accusato il comico di averlo pugnalato alle spalle: "Abbiamo ricordato insieme le nostre madri scomparse, ci siamo commossi, poi mi ha tradito con la nomination". Parole di fronte a cui Maurizio ha preferito non replicare.

Merola però ha rincarato la dose, accusando l'attore romano ed Enrico Silvestrin di aver fatto comunella contro di lui sin dall'inizio. Ed è qui che Silvestrin ha risposto a tono: "Fa tanto il maestro di stile, ma ha avuto molte cadute di stile in queste settimane. Ha raccontato delle sue avventure erotiche con donne morte", è sbottato. Accuse che Valerio ha prontamente smentito.

I toni si sono fatti via via più accessi, e al rientro di Ilary nella Casa Merola ha puntato il dito contro Enrico: "C'è stata una violenza verbale, quasi fisica. Silvestrin mi ha detto che mi voleva menare". Silvestrin: "E' incommentabile. Mi ha messo in bocca cose che non ho detto".

Poco dopo, Merola è stato eliminato da gioco al televoto.