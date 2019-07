Gf Vip, Loredana Lecciso non dice no: "Signorini mi tenta"

Dopo le vacanze estive si rimetterà in moto la macchina del Grande Fratello Vip, quest'anno orfano di Ilary Blasi, sostituita da Alfonso Signorini. Qualche indiscrezione sui concorrenti però inizia già a circolare.

A varcare la soglia della famosa porta rossa potrebbe essere Loredana Lecciso, a cui il reality è stato proposto più volte in passato. La risposta della compagna di Al Bano è sempre stata 'no', ma questo potrebbe essere l'anno giusto. "L'unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Signorini - ha fatto sapere a Chi - perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture. Mi renderebbe 'normale', ma non so se avrei il coraggio di farlo".

"Ho sempre rifiutato" ha spiegato ancora Loredana Lecciso, spaventata soprattutto dalla quotidianità da vivere all'interno della Casa: "Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità. Dovrei girare nella casa con un passamontagna. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta che mi lascerei sfiorare dall'idea".