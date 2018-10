Lory Del Santo entra al GF Vip dopo la morte del figlio: “Devo cercare una medicina diversa”

(Nel video, Lory Del Santo si racconta prima dell'ingresso nella Casa del Gf Vip 3)

Lory Del Santo lo aveva scritto poco prima di fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip: “Non sarà facile, ma è meglio averci provato che vivere per sempre con il rimorso di non aver avuto il coraggio di cercare una medicina diversa".

E così è stato: con tutta la difficoltà della delicatissima circostanza dettata dalla morte recente del figlio Loren, l’attrice ha deciso di fare questa esperienza da concorrente e di entrare nella seconda puntata del reality.

Accolta con particolare tatto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini nello studio del reality, Lory Del Santo ha spiegato le sue motivazioni al pubblico.

“Ero felice di entrare”

“Quando mi hanno contatto ero molto felice” ha ricordato Lory Del Santo, chiamata dalla produzione del programma a giugno, quindi prima della morte del figlio Loren avvenuta ad agosto. “Poi questa felicità non è durata molto…”

“La notizia della morte di mio figlio è stata devastante. “Ero impreparata all’evento. Ho perso il senso del tempo, perfino la memoria… E sono stata in questo stato per molto tempo”, ha continuato Lory.

"Appena ho saputo la notizia ho chiamato la produzione. Anche se la notizia non era pubblica sarebbe stato non onesto da parte mia non dirlo. All’inizio non credevo di essere in grado di partecipare. Dovevo sondare quale per me fosse la soluzione migliore. Loro (la produzione, ndr) sono stati fantastici. Mi hanno detto “prendi il tuo tempo”, avevo già firmato il contratto e fino all’ultimo non sapevano se sarei stata in grado di entrare, ho alti e bassi. Metà buio e metà luce…”

L'intervista a Verissimo

“Alla fine ho detto ‘lo devo dire a qualcuno’”, ha spiegato quando Signorini le ha chiesto perché abbia scelto di raccontare la sua tragedia: “Perché prima pensavo che se non lo avessi detto a qualcuno potevo essere me stessa e mentire. Ma mentire non fa parte di me. Allora devo affrontare la verità, la vita. Io vado”.

Signorini, a quel punto ha detto la sua sulla vicenda, ammettendo di non avere condiviso a pieno la sua scelta di partecipare al reality: “Perché non l’hai condivisa con Denim, con l’unico figlio rimasto? Il tuo dolore stona con la cornice di divertimento del GF".

“Devo cercare una medicina diversa”, ha allora affermato Lory: “Tempo fa mi è successa una cosa simile. Mi dava fastidio tutto, le voci, la musica… Questo non ha funzionato, è stato doloroso”.

“Il dolore è un’ombra che non ti lascia mai”, ha aggiunto: “Cammina e viaggia con me. Io lo porto con me e lo aprirò quando sentirò una grande emozione. Io so che ho molto da dare. Ho molto amore”.

Il messaggio di Lory Del Santo

“A tutte le persone che hanno qualcuno malato in casa, io dico che hanno bisogno di amore, e bisogna stare là per loro. Il mio è un messaggio di incoraggiamento a chi ha delle persone malate accanto, il bene non è mai abbastanza”, ha affermato l’attrice, consapevole di essere criticata da chi non approva questo suo modo di reagire al dolore più grande che possa esserci.

"A chi mi critica dico che che è normale che ci sia chi la pensa diversamente. Io voglio dare un messaggio a chi ha perso un figlio e dire che la disperazione non porta a nulla, dobbiamo fare le cose che ci aiutano”, ha aggiunto Del Santo per poi concludere: “Siamo tutti meteore a questo mondo, chi fa un tragitto più lungo e chi più corto. Intanto dobbiamo emanare luce”.