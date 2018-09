“Lory Del Santo entrerà al Grande Fratello Vip”

Se la notizia dovesse essere confermata, pertanto, l’ingresso di Lory Del Santo dovrebbe avvenire nel corso della seconda puntata del reality show, prevista per lunedì 1 ottobre.

Lory aveva già firmato lo scorso luglio un contratto con Mediaset per poi congelare la trattativa a seguito del suicidio del ragazzo, avvenuto lo scorso agosto.

Questa è la notizia riportata da Dagospia a firma di Alberto Dandolo, che poco fa ha anticipato la decisione di Mediaset di includere nel cast l’attrice reduce dal dolore per la perdita del figlio Loren , morto suicida a 19 anni.

Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno postato un video su Facebook in cui annunciano alcune anticipazioni circa la seconda puntata di Pechino Express che andrà in onda questa sera. Lory e Marco hanno in programma una vendetta "molto complicata, molto difficile" dopo la loro eliminazione