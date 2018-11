Lory Del Santo parla dei figli: "Ho dovuto sempre lavorare, gli sono stata lontano"

Nella Casa del Grande Fratello Vip Lory Del Santo ha avuto modo di scavare dentro di sé. Un vissuto intenso, segnato dalla morte di due figli, Conor, di appena 5 anni, e Loren, 19, che a luglio si è tolto la vita a causa di un grave disturbo, e che la soubrette ha condiviso con i suoi compagni d'avventura.

Il suo pensiero ora va a Devin, che ha sofferto e soffre terribilmente per la scomparsa del fratello. "Non è mai stato fragile - ha raccontato Lory - è sempre stato sicuro di se stesso e di quello che voleva. Non l'avevo mai visto piangere, l'ha fatto solo recentemente. Ha pianto tutte le lacrime di una vita per quel fratello che amava più di qualsiasi altra cosa al mondo".

Lory vuole recuperare con lui tutto il tempo perso, di cui si pente: "In tutta la mia esistenza ho dovuto sempre lavorare - ha spiegato commossa in Confessionale - e quando si lavora si sta lontano dai figli. Il mio unico rammarico è che avrei voluto essere più indipendente economicamente per dedicare ancora più tempo a loro. Ogni momento senxa la persona che ami, poi lo rimpiangi".