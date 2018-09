Gf Vip, Lory Del Santo in Casa dopo la tragedia? "Può decidere quando vuole"

A luglio aveva firmato il contratto per il Grande Fratello Vip, ma pochi giorni dopo il dramma che le ha stravolto - ancora una volta - la vita. Lory Del Santo ha perso suo figlio Loren, morto suicida il mese scorso.

La rivelazione a Verissimo, in un'intervista che andrà in onda sabato 22 settembre. "Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno - ha detto - Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male". E Lory vorrebbe ricominciare proprio dalla Casa di Cinecittà.

Dopo quanto accaduto aveva deciso di rinunciare al reality, ma ora ha chiesto di poter partecipare lo stesso, o di avere almeno la possibilità di pensarci fino all'ultimo. "Potrebbe essere una terapia" ha spiegato e Mediaset non dice no. La porta è aperta per Lory Del Santo, che ha tempo fino a lunedì per prendere questa decisione.

"Riflessioni sulla sua richiesta di rientrare nel cast ne abbiamo fatte tante e ci siamo detti che lasciare scegliere a lei è la cosa più opportuna - ha spiegato in conferenza stampa Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 - Tornare a lavorare per lei può essere un'opportunita per superare questa tragedia. La situazione è delicata, non sappiamo se sarà effettivamente nel cast, ma le lasciamo fino all'ultimo la possibilità di decidere".

Una scelta difficile, per certi versi discutibile, ma assolutamente da rispettare, come invita a fare Alfonso Signorini in conferenza stampa: "Non so neanche io cosa succederà, ma il dolore è un buco nero e ognuno lo vive a modo suo e va rispettato. Ci vuole rispetto. La mia reazione inizialmente è stata di sconcerto, io avrei reagito diversamente, ma è una sua scelta di Lory e non mi posso permettere di dire che è sbagliata. Va rispettata". Della stessa opinione anche Ilary Blasi: "Il dolore non deve essere giudicato, ognuno lo vive nel modo in cui crede. Noi rispetteremo la sua volontà. Se deciderà di entrare entrerà, se decidesse di uscire la porta è sempre aperta per lei".