GF Vip, i concorrenti commentano l’entrata di Lory Del Santo: lei replica in diretta

(Lory Del Santo ascolta i commenti dei compagni sul suo ingresso nella Casa)

Lory Del Santo è ufficialmente una concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo aver spiegato in studio a lungo e dettagliatamente i motivi che l’hanno indotta a fare questa esperienza a pochi mesi dalla morte del figlio Loren, all’attrice ferma davanti alla porta rossa è stato mostrato un video con i commenti dei suoi compagni già nella Cara relativi al suo ingresso in un momento così delicato.

“Condizionerà le cose, non potremmo ridere. Ci metterebbe in serio imbarazzo” aveva confidato Ivan in confessionale; “Mi censurerei… Il mio abbraccio per lei c’è”, ha detto Eleonora Giorgi; “Non parlerei dei miei figli. Se c’è una persona che ha perso un figlio…” è stato il parere di Walter Nudo; “Chi siamo noi per giudicare?” si è chiesto e ha chiesto Valerio Merola.

“Sicuramente sono leciti tutti i comportamenti, non impedirò a nessuno a ridere”, ha replicato allora Lory Del Santo quando Ilary Blasi le ha chiesto di commentare quanto ascoltato. “Sono disposta di tirare fuori il mio lato più simpatico che mi accompagna sempre nella vita”.

L’ingresso di Lory Del Santo nella Casa

“Spero di non portare tristezza. Per essere qua ho lottato tanto nella mia mente… Spero di ridere con voi”: così Lory Del Santo ha salutato i compagni appena entrata dalla porta rossa. Abbracciata da tutti e accolta con entusiasmo, Lory ha spiegato di non voler condizionare nessuno e di essere pronta ad affrontare qualsiasi situazione, consapevole che non tutti capiranno fino in fondo la sua scelta.