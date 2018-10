Grande Fratello Vip 3, seconda puntata: la lezione di Lory Del Santo

"Sarà una puntata particolare", Ilary Blasi lo aveva anticipato dal principio, da quando, stretta nel suo abito animalier, aveva dato inizio al secondo appuntamento con il 'Grande Fratello Vip'. E così è stato. Lei più affaticata del solito nella conduzione, più approssimativa, Alfonso pronto ad accorrere come un salvagente nel momento del bisogno, del buio. E poi lei, soprattutto lei, Lory Del Santo, in grado di rompere gli indugi di tutti con la forza della disperazione.

Una puntata dai ritmi diversi che hanno faticato a convivere. Un principio scoppiettante tra le tradizionali polemiche e i giochi ad eliminazione, poi più adagio. Maestro d'orchestra un Alfonso Signorini capace di districarsi tra il pericolo ipocrisia del caso Silvestrin e gli occhi vitrei di Lory, reduce dalla scomparsa del figlio, suicida ad agosto. Mentre Ilary, di fianco, teneva in mano la cartellina ed osservava tutto, mettendoci, probabilmente per timore, poca pancia, poco istinto e tanta attenzione alle indicazioni degli autori.

Lory annunciata ad inizio puntata, attesa, immaginata con morbosità, "scorporata" in più blocchi, presentata in studio, poi lasciata entrare solo dopo le eliminazioni. Un gioco di suspense condannato immediatamente dalla rete e dai telespettatori, che hanno subito rivendicato l'intimità del trattamento riservatole invece giorni fa dalla Toffanin: "Silvia è un'altra cosa, aveva anche fatto uscire il pubblico durante l'intervista. Un segno di rispetto". Ma a tutto, a ogni polemica, a ogni livore, ha ridato dignità lei, quando al centro della passerella, di fronte alla Porta Rossa del loft di Cinecittà, con le luci addosso e milioni di occhi puntati, bagnata dai riflettori e dalla commozione, ha detto che "quando si ha una casa e degli amici si ha sempre una speranza". "E i pazzi siete voi", sembra dire allora il suo viso.

"Sono stato il primo a dire che non condividevo la tua scelta" - ha dichiarato Alfonso all'attrice - "La tua storia è un tabù che la tv non ha mai affrontato". E lei è riuscita a non scomporsi. Mai. Neanche di fronte ad un Maurizio Battista che, scivolato in un tilt di nervosismo e perdita del senso della realtà, se ne è uscito con un "Lory, qui è un contesto particolare: io ad esempio dopo una settimana non ricordo neanche più i lineamenti di mia moglie e di mia figlia". Detto a una che il figlio lo ha perso due mesi fa. Per sempre. "Non si dimentica chi si ama", ha risposto. Per slegare la tensione ha chiesto al comico una barzelletta. Con la semplicità e la forza del contraccolpo di una persona riflessiva che ha sofferto e riflettuto tanto ed ora vuole solo (provare a) respirare. Lui non è riuscito a conciliare. La tragedia è troppo fresca, è avvenuta appena due mesi fa, le ha fatto notare. "Beh, se ti dà fastidio non ti parlo più". "Io avevo paura potessi condizionarci", ha detto poi Ivan Cattaneo. "Impossibile. Ho visto la prima puntata e mi hai fatto schiantare". Inopportuna la risposta del cantautore: "The show must go on"

Inopportune le opinioni di tutti, tranne le sue. Inopportuno il "Chi la pensa come Lory?", chiesto da Ilary ai concorrenti sull'ingresso dell'attrice. La vera domanda è: a chi interessa il giudizio, e perché? E' sempre assurda la pretesa di insegnare a qualcun altro come si soffre. Soprattutto nella professione dello spettacolo, dove il confine tra il pubblico e privato è molto labile, in particolare nei momenti di fragilità. Inutile ora stabilire se Lory sia nel posto giusto o in quello sbagliato. La sua lezione è per chi nelle prossime settimane avrà a che fare con quel dolore e dovrà maneggiarlo con rispetto. "Voglio essere d'esempio per chi non riesce a rinascere. Bisogna rassegnarsi nella vita e convivere con il dolore - ha dichiarato - E' la seconda volta che vivo questa situazione (nel 1991 morì Connor, il primo figlio, precipitando da un grattacielo all'età di 4 anni, ndr) e so che l'isolamento può portare solo alla perdizione. Qui voglio provare una medicida diversa".