Gf Vip, le lacrime di Lory: "Più solidarietà da sconosciuti che dalle persone della mia famiglia"

(Nel video sopra lo sfogo di Lory Del Santo)

Uno sfogo amarissimo quello di Lory Del Santo, che per la prima volta si è aperta davvero con i suoi compagni di avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. La soubrette, che lo scorso agosto ha perso il figlio Loren - morto suicida - ha voluto partecipare al reality per reagire a questa tragedia, ma la decisione le è costata parecchie critiche.

"Qui mi sento protetta, anche dalle persone che fanno parte della mia famiglia - ha spiegato Lory - Alla fine sono loro che ti buttano giù. Ti aspetti solidarietà da chi ti sta vicino e invece sono proprio loro che ti bombardano di messaggi negativi. Chi ti è vicino ti critica più degli altri. Io ho avuto più solidarietà da voi e da gente sconosciuta che da quelli della mia famiglia".

Una realtà dolorosa che Lory non nasconde: "Ho pensato che se mai mi succederà ancora qualcosa, spero di no, non lo dirò mai più a quelli più vicini a me - ha detto in lacrime - Loro saranno gli ultimi che verranno a sapere. Le parole più cattive arrivano dalle persone più vicine. La prima frase, quando è successo tutto, è stata 'cosa hai fatto?', senza nemmeno capire cosa era successo. Le persone vicine dovrebbero capire la verità prima di giudicare. Questo è un dolore aggiunto".

A consolarla Silvia, Ivan, Andrea e Francesco. "Io sono venuta qua anche per fuggire da questo tipo di realtà - ha concluso Lory, affranta - Pensa te".