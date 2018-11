Gf Vip, Lory Del Santo in lacrime: "Mi sento sola quando dico la verità e non vengo creduta"

(Nel video sopra lo sfogo di Lory con Silvia)

La finale è alle porte e nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di bilanci. E' stata un'esperienza molto forte per tutti, ma Lory Del Santo è certamente tra gli inquilini più grati al reality, che le ha permesso di reagire dopo il dramma familiare che l'ha travolta questa estate.

Parlando con Silvia del percorso fatto, Lory ricorda un Confessionale particolarmente intimo e si commuove, condividendo un vissuto doloroso ma ricco di umanità. "All'inizio, credo la prima settimana, mi hanno chiesto quando mi sento sola - ha raccontato in lacrime - Io non mi sento sola quando finisce un rapporto. Mi sento sola soltanto quando dico la verità su quello che è successo e non vengo creduta. La ricerca della verità è importante, io sono una persona che tende alla verità ed è bello pensare che ci sia qualcuno che crede nelle tue buone intenzioni. Non ho nessun problema a dirti se ho sbagliato e a chiedere scusa, ma voglio essere creduta quando dico la verità".