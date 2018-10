Lory Del Santo, il messaggio prima del GF VIP: "Non sarà facile"

Ora non ci sono più dubbi: Lory Del Santo entrerà questa sera nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Dopo il passo indietro compiuto ad agosto a seguito del suicidio del figlio Loren, l'attrice e regista ha deciso di mettersi in gioco con la convizione che l'esperienza nel reality show potrà rivelarsi una terapia per elaborare il dolore.

Poco prima dell'ingresso nel loft di Cinecittà, previsto nella puntata di stasera, lunedì primo ottobre, Lory ha voluto scrivere un messaggio su Instagram: "Sto per iniziare un nuovo viaggio - si legge in un post condiviso qualche minuto fa - Non sarà facile, ma è meglio averci provato che vivere per sempre con il rimorso di non aver avuto il coraggio di cercare una medicina diversa".

"Avevo firmato per partecipare - ha spiegato a Verissimo la DEl Santo - Dopo quanto accaduto, d'accordo con Mediaset, avevo deciso di rinunciare. Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Credo che la Casa del Grande Fratello sia l'unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene".

Il commento di Ilary Blasi

Queste invece le considerazioni di Ilary Blasi, conduttrice del reality: "Noi non vogliamo andare a evidenziare o spettacolarizzare questo sia chiaro; è accaduto, lo sappiamo, lei lo ha dichiarato in tv, ma ha deciso di entrare, noi le abbiamo dato l'opportunità perché non ci sentivamo di chiuderle la porta in faccia".