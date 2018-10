Maria De Filippi opinionista al Gf Vip? L’indiscrezione bomba

Maria De Filippi salvatrice delle sorti infelici di questa edizione del Grande Fratello Vip? La possibilità con tanto di punto interrogativo è stata avanzata su Facebook dal direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti e, al momento, resta relegata nel confine incerto delle ipotesi.

L’idea di ospitare in una punata del programma la conduttrice Mediaset, garante del successo di ogni programma che la vede protagonista, costituirebbe l’ennesimo tentativo di risollevare la situazione del reality che, mai come quest’anno, risente dell’assenza di quel guizzo di attrattiva e di leggerezza che ha sempre contraddistinto il format.

Puntata dopo puntata, infatti, è evidente la ricerca affannosa di elementi estranei alle dinamiche alla Casa abitata da personaggi che non sbancano come quelli degli anni passati, ma al momento l’obiettivo di fidelizzare un pubblico sempre più annoiato (leggi alla voce ‘dati Autitel’) è ancora ben lontano dall'essere raggiunto.

Se davvero Maria De Filippi presenzierà o meno in una prossima puntata del GF Vip, magari come ‘motivatrice’ degli inquilini o in qualità di opinionista accomodata accanto ad Alfonso Signorini, lo scopriremo nei prossimi giorni. Al momento resta un’indiscrezione, per quanto suggestiva.