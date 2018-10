Gf Vip, Martina Hamdy in lacrime per il lutto in famiglia: "Un calvario"

(Nel video sopra il racconto di Martina)

Finalmente inizia ad aprirsi Martina Hamdy, finora rimasta un po' dietro le quinte rispetto agli altri vip della Casa. La meteorina si è commossa ripensando al calvario vissuto qualche anno fa, quando Fabio, il marito di sua sorella, si ammalò.

"Mia sorella non ha più suo marito - ha raccontato a Jane - Io e mia mamma l'abbiamo aiutata tanto. Oltre ad occuparsi di Lory (il figlio, ndr) doveva andare in ospedale da Fabio. Prima la morte di papà, poi questa cosa orrenda". La sofferenza più grande è proprio per suo nipote: "Anche lui dovrà affrontare la vita senza un papà - ha detto in lacrime - Abbiamo passato due anni di calvario. Ogni tanto ci penso a lui, avevamo un rapporto fantastico, era diventato l'uomo della famiglia. Ancora una volta io, mia sorella e mia mamma ci siamo dovute rimboccare le maniche. Adesso abbiamo il nostro principino. E' per questo che abbiamo questa unione fortissima, perché tutte le cose brutte che abbiamo passato le abbiamo sempre passate insieme, facendoci forza l'una con l'altra. Ci siamo sempre trovate a fare i conti con noi stesse".