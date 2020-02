Massimo Ciavarro: “Paolo coinvolto nella storia con Clizia. Temo di trovarlo diverso dopo il GF Vip”

Massimo Ciavarro, ospite di Verissimo nella puntata del 22 febbraio, commenta la storia d’amore nata nella casa di Grande Fratello Vip tra suo figlio Paolo e la modella Clizia Incorvaia.

“Paolo è molto coinvolto in questa storia. Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo” racconta l’attore: “Trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale”.

Ai microfoni del talk show, inoltre, l’attore confida di avere paura di non ritrovare più lo stesso Paolo quando uscirà dalla Casa: “L’ho visto diverso. Ho paura di trovare un’altra persona perché credo che lì dentro, psicologicamente, le persone possano cambiare”.

Massimo Ciavarro sulla ex moglie Eleonora Giorgi

A Silvia Toffanin che gli chiede che cosa pensi dell’ex moglie Eleonora Giorgi reduce da un’incursione nella Casa, l’attore chiarisce: “È un ciclone. Lei ha bisogno di tempo. In queste situazioni così estemporanee non ha avuto la possibilità di spiegare bene il suo ragionamento”.