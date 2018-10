Gf Vip 2018, Maurizio Battista lascia il reality ed esce dalla Casa

Maurizio Battista lascia la casa del Gf Vip 2018. “Per motivi personali io vado via”, ha annunciato l’attore agli altri ospiti della casa.

“Grazie e in bocca al lupo a tutti. Fate i bravi, in gamba”, ha detto Battista agli amici, per poi passare a salutarli uno per uno con un abbraccio e qualche parola. Un momento di commozione per tutti.

Gli altri infatti sono rimasti colpiti dall’annuncio di Battista e non è mancata qualche lacrima (soprattutto da parte di Daniela Del Secco).

Maurizio Battista lascia il Gf Vip 2018

Un'uscita di scena che sorprende ma non del tutto: già nei giorni scorsi Maurizio Battista aveva rivelato di voler uscire dal reality show prima della fine.

"La mia scelta è ponderata e sentita”, aveva confidato Battista a Enrico SIlvestrin qualche giorno fa. I due avevano avuto infatti una lunga conversazione sull'intenzione dell'attore di abbandonare il programma. “Non sono l’unico anche altri hanno malessere, ma io lo vivo in un certo modo. Non sto cercando scuse”, aveva spiegato in quell'occasione.