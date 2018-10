Gf Vip, Maurizio Battista: "Ho fatto tutto quello che si poteva fare"

(Nel video sopra Maurizio Battista si confida con Jane Alexander e Benedetta Mazza)

Maurizio Battista potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello Vip nelle prossime ore. Durante la diretta di lunedì 8 ottobre il comico romano comunicherà definitivamente la sua decisione, anche se non sembra avere molti dubbi.

Il principale motivo della crisi è la mancanza della figlia. "Quando la rivedo magari parla. L'ho lasciata che diceva mamma e papà" ha confidato a Jane Alexander e Benedetta Mazza, e sull'esperienza vissuta finora al reality non ha dubbi: "In queste due settimane ho fatto tutto quello che si poteva fare qua. Full immersion. Sono entrato per primo, ho litigato, ho pianto, ho divertito e mi sono divertito. Il mio percorso l'ho fatto".

Non è ancora detta l'ultima parola, anche se quelle di Maurizio Battista non fanno pensare a una sua permanenza ancora lunga nella Casa.