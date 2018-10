GF Vip, colpo di scena: la compagna di Maurizio Battista è incinta?

(Nel video in alto, Andrea Mainardi espone i propri sospetti)

Cicogna in arrivo al 'Grande Fratello Vip'? Secondo alcuni sospetti riportati da Walter Nudo ed Andrea Mainardi, la compagna di Maurizio Battista sarebbe incinta del secondo figlio. I due, infatti, hanno notato un gesto di troppo della donna durante la sorpresa fatta al compagno nel corso dell'ultima puntata del reality: Alessandra Moretti si sarebbe toccata la pancia.

Non solo. Ad insospettire Walter ed Andrea, anche l'atteggiamento tenuto dalla conduttrice Ilary Blasi. "Ad un certo punto Ilary ha detto a Maurizio 'C'è una sorpresa per te' - afferma Andrea - Lei si è guardata e si è toccata la pancia. Poi c'è stato un momento di imbarazzo. Anche tu hai percepito Walter?". "Non ho visto la scena perché ero girato, ma c'è stato un momento in cui Ilary ha annunciato la sorpresa e lei sembrava non sapesse quale fosse la sorpresa". "Secondo me - chiosa Mainardi - Lei è incinta ma non glielo ha voluto dire in quella circostanza".

Se i dubbi dei ragazzi venissero confermati, per Battista e la Moretti si tratterebbe del secondo figlio dopo Anna, nata due anni fa. Maurizio è già papà di altri due figli, avuti da due precedenti matrimoni: Federica, di 28 anni, che fa l’impiegata, e Simone di 32, professione poliziotto.