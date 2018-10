Gf Vip, Maurizio Battista dopo l'addio al reality: "La mia salute e la mia famiglia valgono di più"

Non riesce a trattenere le lacrime Maurizio Battista, in studio dopo l'addio al reality. Il comico romano, che già la scorsa settimana era sul punto di lasciare (poi convinto dalla moglie a restare), ha abbandonato la Casa di Cinecittà sabato.

Una crisi dovuta alla mancanza della famiglia, come spiega commosso durante la diretta di lunedì: "La mia salute, i miei affetti e la mia famiglia valgono molto di più. Sto bene adesso, mi sto dedicando alla mia bambina. Mi dispiace essere uscito, ma non me ne pento".

E dispiace molto anche agli altri vip, soprattutto a Elia, che nonostante qualche divergenza iniziale ha instaurato con Maurizio una bella amicizia. Ancora lacrime per Battista quando parla dell'ex "velino", infine il bilancio della sua esperienza in Casa, breve ma molto intensa: "E' un'esperienza molto profonda, dove si scava dentro. Non è una cosa leggera e non è frivola per niente. Ne è valsa sicuramente la pena".