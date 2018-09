Maurizio Battista al 'GF Vip', ritorno di fiamma in diretta: "Alessandra ti amo"

Allarme rientrato. E' tornato l'amore tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti, sua compagna e madre della figlia Anna, nata nel 2016. Qualche settimana fa la coppia aveva comunicato di essere in crisi ma oggi i problemi sarebbero risolti.

A comunicarlo è lo stesso Battista, che in diretta al 'Grande Fratello Vip', ha dedicato alla sua metà una dichiarazione d'amore. "Ti amo Alessandra", ha detto alla donna, seduta tra il pubblico in studio. Lei ha risposto con un sorriso. E chissà che non le farà anche qualche sorpresa in Casa nel corso delle prossime settimane.