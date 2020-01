Miriana Trevisan all’ex marito Pago: “Se ami Serena, torna da lei”

(Miriana Trevisan ha varcato la Porta Rossa per incontrare Pago Pacifico, il suo ex marito))

Incontro toccante quello tra Miriana Trevisan e Pago nella quarta puntata del Grande Fratello Vip che ha dato ulteriormente modo al pubblico di far conoscere il bel rapporto esistente tra i due ex, genitori del piccolo Nicola.

Entrata a sorpresa nella casa, la showgirl ha raccontato un episodio molto privato della vita del cantante relativo al doloroso momento della morte del padre di Pago: “Suo padre era in ospedale in fin di vita. Arrivammo in questo ospedale buio e terribile. Vedo due donne arrivare verso di me con una grande dignità. Erano la madre e la sorella. Erano gli ultimi giorni e Pacifico mi disse che dovevo portare la sorella a riposare. Andammo via per cercare di farla stare bene, era l'unico pensiero di Pacifico. Accendemmo una candela in questa stanza e questa candela a un certo punto si spense. Capimmo subito che suo padre non c'era più”.

“Tu hai sorretto tutto. Sei il fratellone di tutti, hai sofferto più di tutti gli altri. Devi tirare fuori il tuo dolore, sei qui e puoi raccontarti”, ha proseguito Miriana: “Puoi raccontare i dolori tuoi e della tua famiglia, può essere d'esempio. Quel momento ti ha chiuso un po'.

Miriana Trevisan, il consiglio a Pago su Serena Enardu

Una volta sfreezato, Pago commosso ha abbracciato Miriana che non ha lasciato la Casa prima di dargli un consiglio sentimentale su Serena Enardu, incontrata nella la scorsa settimana dopo la burrascosa rottura avvenuta a Temptation Insland Vip: “Per quanto riguarda l'amore, ti dico quello che penso fai come ti pare! La ami? Torna da lei! Noi pensare al resto! Non la ami? Abbi fiducia”.