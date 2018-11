Gf Vip, Monte gela Giulia: "Non può nascere un amore tra noi"

(Nel video sopra il confronto tra Giulia e Francesco)

Sembra essere arrivata la parola fine sulla storia (mai decollata) tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo gli scontri e le incomprensioni nate negli ultimi giorni, i due hanno scoperto le carte: coinvolta e sognatrice lei, deciso invece lui nel non volersi lasciare andare.

"C'è un piacersi alla base che forse per te va in una direzione e per me in un'altra - le ha spiegato ancora una volta Francesco - Viverci più alla leggera come ci eravamo detti significa viverci in un modo tranquillo, ma come faccio sbaglio". Giulia, infatti, si è lamentata più volte con le ragazze delle poche attenzioni di Francesco, provocando nei suoi confronti dure critiche.

"Forse c'è un coinvolgimento più forte da parte tua e vedi qualsiasi cosa mia in questo modo - ha insistito Monte - Ela mi viene a dire che sono il padre padrone. Tutti si permettono di giudicarmi, vengo etichettato, ma come vi permettete? Rifletti quando dici le cose e quando parli con gli altri, perché non ti permetto di dipingermi come non sono".

Colpita e affondata, Giulia è andata dritto al sodo: "Ti stai limitando o non c'è niente? Parliamoci chiaro. Io sono confusa e se reagisco così e perché di chiaro non c'è nulla". La risposta di Francesco è una doccia gelata: "Sei tu che non vuoi ascoltare. Per me non si può parlare di innamoramento, non sto provando quello. Provo delle sensazioni per te ma non è innamoramento. In un contesto come questo è difficile che possa nascere, anche con tutte le sovrastrutture mentali che ho io. Tu mi dici fuori, ma anche fuori ad oggi, per come siamo, non può nascere un amore". The end?