GF Vip, scoop di Alfonso Signorini: arriva un nuovo concorrente

Una new entry nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. A riportare lo scoop è Alfonso Signorini, in doppia veste di opinionista nel reality e di conduttore della trasmissione web 'Casa Signorini', che però non si sbottona sull'identità del nuovo inquilino del loft di Cinecittà. L'ingresso avverrà forse già la prossima settimana.

“Voglio darvi uno scoop - scrive Signorini su Instagram - Nelle prossime puntate, forse anche da lunedì ci sarà una new entry. Voi sapete che dalla prossima settimana il Grande Fratello Vip raddoppia, perché andremo in onda il lunedì e il giovedì sera. Ci saranno ben due puntate in diretta e staremo a vedere. Perché c’è bisogno di nuovi elementi".

I motivi

Già, c'è bisogno di nuovi elementi. E il motivo è da ricercare nella mancanza di brio dettata da un cast troppo debole. E' probabile inoltre che sia proprio per le stesse ragioni che il reality avrà un doppio appuntamento settimanale: per "liberare" velocemente una serata campale per gli ascolti come quella del lunedì sera ed affidarla ad un'altra trasmissione.

L'ipotesi Taylor Mega

Al momento i sospetti ricadono su Taylor Mega, giovane e super sexy modella, conosciuta alla cronaca rosa in virtù di una relazione avuta quest'estate con Flavio Briatore, che, con la sua carica sensuale, potrebbe certamente portare scompliglio all'interno della Casa...