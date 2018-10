Grande Fratello Vip 3, arriva un nuovo concorrente: è Taylor Mega?

Un nuovo ingresso nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Dopo l'arrivo di Lory Del Santo, un altro inquilino sta per aggiungersi alla folta schiera dei diciotto concorrenti del reality di Canale 5. Ad annunciralo il promo della prossima puntata. Ignota l'identità del diretto interessato.

Chi è Taylor Mega

Ma chi sarà la new entry? Smentita ufficialmente la partecipazione di Fabrizio Corona, è possibile che si tratti di Taylor Mega, influencer e modella diventata famosa negli ultimi mesi per un flirt con Flavio Briatore, l'imprenditore cuneese reduce dalla separazione con la showgirl Elisabetta Gregoraci. Taylor, 24 anni, è seguitissima su Instagram in virtù della sua bellezza: il corpo è impeccabile e già scommettiamo che farà girare la testa ai ragazzi del loft di Cinecittà...

A confermare l'indiscrezione è stato qualche ora fa lo stesso Francesco Monte: "Di solito entrano nuovi concorrenti - ha spiegato durante una chiacchierata con i compagni - L’anno scorso se ricordate Tonon, Corinne e Carmen Russo sono arrivati a metà gioco. Nelle prossime settimane dovrebbe entrare Taylor Mega. Non sapete chi è? Dai ha avuto una storia con Flavio Briatore. Così si diceva sui giornali nei mesi scorsi, dicevano che doveva entrare lei".