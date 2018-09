GF Vip 3, è già caos: concorrente accusato di omofobia, ora rischia il posto

Il "Grande Fratello Vip 3" non è ancora cominciato ma le polemiche sono già partite. Non solo la battaglia del Codacons contro la partecipazione di Francesco Monte, che reduce dal 'Canna-Gate' diffondenderebbe suo malgrado un "messaggio scorretto, diseducativo, fuorviante e pericolosissimo, legato all’utilizzo delle droghe leggere", ma anche Enrico Silvestrin finisce nelle polemiche.

Il motivo? Come riporta il sito 'Bitchyf.it', il conduttore, tra i concorrenti più attesi del reality, ha usato ripetutamente la parola "ricc**one" durante una diretta pubblicata sul suo profilo Instagram. Sono stati alcuni lettori del blog a segnalare la notizia. Un termine certamente offensivo, ma sarà lo stesso Enrico a chiarire l'espressione utilizzata, smentendo le accuse di omofobia.

Questo il testo incriminato:

“Nessun uomo sulla terra, un maschio non prende quel tipo di cane. Non compra la copertina rosa, la pettorina rosa, è chiaro che dietro a queste scelte c’è una donna. […] Andrea mostra i tuoi cani di m*erda al pubblico. Guardate il suo cane di m*erda, nessun maschio può averne uno così. […] Con quei cani pensano che sei ricchi*ne, perché se sei uomo ed hai quei cani sei per forza ricchi*ne. Se dico queste cose nella casa vengo nominato subito. Infatti ho fatto ora questa diretta. Io però non sono omofobo o razzista. Sono solo uno str*nzo. Comunque se un maschio gira con quei cani o sei ricchi*ne o c’hai una fidanzata. Insomma o hai una compagna o sei un clamoroso ricchi*ne dai”.