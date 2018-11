GF Vip, i momenti clou dell’ottava puntata

(Maria Monsè in studio si confronta nuovamente con La Marchesa. Ed è lite)

Anche l’ottava puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con una sequela di battibecchi, sorprese, chiarimenti che hanno segnato il giro di boa della terza edizione del reality di Canale 5.

Ad uscire dalla Casa tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè è stata quest’ultima, sconfitta al televoto contro il concorrente con cui nelle ultime ore aveva avuto non pochi dissapori.

I nominati a cui toccherà confrontarsi nella puntata speciale di giovedì 8 novembre sono Benedetta, Fabio, Ivan e Walter: in questo caso il pubblico dovrà votare chi salvare.

Maria contro Alessandro

Monsé e Cecchi Paone hanno continuato a litigare in diretta dopo essersene dette di ogni colore nelle ore precedenti. Maria è rimasta molto male per la nomination ricevuta da Alessandro, mentre lui era convinto di scuoterla per uscire dall'ombra della Marchesa che, dallo studio ha preso le difese di Alessandro contro Maria che ha definito una "nullità". Alla fine il verdetto che ha messo fuorigioco la showgirl.

Elia contro Cecchi Paone

Elia Fongaro, uscito dalla casa nella scorsa settimana, ha rimproverato Alessandro Cecchi Paone per l'atteggiamento avuto nei suoi confronti e per i giudizi espressi sul suo rapporto con Jane. Il giornalista, però, ha preferito non commentare le accuse.

La Marchesa contro Maria Monsè

Una volta in studio dopo l’eliminazione, Maria ha affrontato la Marchesa Del Sacco d'Aragona. Secondo Daniela, Maria avrebbe dovuto ringraziarla per aver avuto questo spiraglio di visibilità. Tra loro è nato un battibecco sedato dall’intervento di Ilary Blasi (vedi video in apertura).

Le sorprese

Walter Nudo ha potuto parlare in collegamento con i figli Martin e Elvis, all'estero per inseguire i propri sogni di ballerini, Martin a Monaco di Baviera ed Elvis a San Pietroburgo. Grande commozione e tante lacrime per un incontro a distanza ma intenso.

Di tutt’altro genere la “sorpresa” di Elia per Francesco, entrato in casa per un confronto dopo le sue affermazioni riguardo al bacio tra due donne. In settimana, infatti, Jane e Francesco hanno avuto modo di confrontarsi e proseguire la discussione nata in puntata anche con Elia. Jane non ha apprezzato l'atteggiamento di Francesco nei confronti di Elia e nemmeno le sue affermazioni riguardanti il bacio tra due donne.

Le nomination

Ilary Blasi ha chiamato i tre che non sono mai finiti in nomination, cioè Giulia Salemi, Fabio Basile e Benedetta Mazza. I concorrenti hanno dovuto nominare tre persone che sarebbero dovute finire a rischio e che invece hanno guadagnato l’immunità.

Alla fine gli immuni hanno scelto chi accoppiare con loro tre, così le coppie sono state Benedetta e Walter, Martina e Giulia, Fabio e Ivan. Tra questi, due coppie sarebbero finite al televoto: gli unici salvati sono stati Martina e Giulia.