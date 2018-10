Lory Del Santo: "Il padre di Loren? Non so se sa della sua morte"

Lory Del Santo torna a parlare della scomparsa del figlio Loren. Reclusa nella Casa del 'Grande Fratello Vip', l'attrice e regista ha confessato ai coinquilini di non avere alcun rapporto con il padre del ragazzo, tanto da non sapere neanche se l'uomo è a conoscenza della sua morte, avvenuta ad agosto.

In tutti questi anni, Lory non ha mai voluto rivelare l'identità del padre di Loren. "Mio figlio è nato da un’avventura durata tre mesi - ha raccontato - Quando sono rimasta incinta sapevo che il padre era contrario. Quando ho incontrato il padre di Loren io volevo un figlio e lui no. Poi è arrivato, ma lui da un lato era felice per me, dall’altro mi ha chiesto di non volere alcuna responsabilità. Questo era il nostro accordo tacito. Non l’ho mai più rivisto. Non so nemmeno se sa della morte di Loren"

La Del Santo ha anche confidato il dolore vissuto in questi due mesi: "Sono entrata in una crisi profonda. Non trovavo alcuna ragione. Il dolore mi ha paralizzata”. A supportarla il figlio Devine e il compagno Marco Cuculo: "Marco, Devin e il migliore amico di Loren mi hanno dato una grossa mano".