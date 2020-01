Pago vuole tornare con Serena Enardu: “Ma non voglio pentirmi”

(Pago confida a Paola Di Benedetto che, con Serena Enardu, tiene a non ripetere gli errori del passato)

Nonostante la lontananza, Pago a Serena Enardu ci pensa ancora insistentemente, al punto tale da ammettere di voler tornare da lei una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. “So cosa vorrei fare, ma non mi voglio pentire. Voglio essere sicuro”, ha affermato durante una chiacchierata con Paola Di Benedetto il cantante che, alla domanda secca, “vuoi tornare da lei?” ha risposto di sì, ma con una riserva dettata dalla volontà di essere certo di una situazione sentimentale che tanto in passato lo ha fatto soffrire.

Appena iniziata la sua esperienza televisiva, il pubblico del reality ha decretato che la sua ex compagna non potesse rimanesse nella Casa come lei avrebbe voluto, decisione rispetto alla quale Pago ha ammesso di aver provato sollievo per quanto il cuore avrebbe voluto che lei rimanesse. “Adesso la palla è passata a me”, ha aggiunto: “Lei è convinta…”.

E, in effetti, negli ultimi giorni la ex tronista sta dimostrando spesso di essere seriamente intenzionata a tornare insieme all’uomo che è stato per sette anni al suo fianco, ma che poi ha allontanato del tutto sulla spiaggia di Temptation Island Vip. L’ultimo segnale è stato un video pubblicato su Instagram che in 5 minuti ha riassunto i momenti più intensi della loro storia d’amore: “Mi manchi”, ha scritto taggando Pago che sembra proprio ricambiare la nostalgia verso la donna lontana dagli occhi, ma non dal cuore.