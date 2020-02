Pago e Serena, una 'capanna' come nido d'amore per sfuggire alle telecamere

(Pago ha costruito una capanna per stare in totale intimità con la sua fidanzata Serena Enardu)

Pago e Serena, due cuori e una capanna. Il romantico modo di dire si fa concretezza nella Casa del Grande Fratello Vip che, in queste ore, è tornata ad ospitare un grande classico della storia del reality, ovvero una sistemazione di fortuna approntata alla buona dai due concorrenti, finalmente insieme e in pace sotto lo stesso dopo la turbolenta rottura. A distanza di 20 anni dalla prima ‘struttura’ realizzata con coperte e cuscini da Cristina Plevani e Pietro Taricone per evitare le telecamere durante i momenti di intimità, anche i due hanno puntato sull’arrangiato nido d’amore che permetterà loro di eludere l’occhio indiscreto del GF Vip sempre vigile sui suoi concorrenti.

Pago e Serena, una capanna come nido d’amore

Dopo le immagini che hanno lasciato intendere come tra Pago e Serena il ‘feeling’ sia tornato del tutto, i due hanno così deciso di proteggersi con una tenda rimediata in un angolo della Casa del GF Vip. “Anch’io mi sono scritto delle cose, non pensare di tornare come prima. Ogni tanto puoi dire: ‘No oggi no’. Ma proprio ogni tanto”, era stato l’avvertimento che il cantante aveva rivolto alla compagna ritrovata che è parsa accogliere con piacere l’espediente della capanna, rifugio inaccessibile a ogni tentativo di sguardo.

Serena Enardu concorrente del GF Vip

L’ingresso di Serena Enardu nella Casa del Gf Vip non è stato accolto bene dal pubblico che, dopo aver votato no al suo ingresso nella Casa, si è ritrovato ‘scavalcato’ nella decisione della produzione che comunque l’ha ammessa come concorrente a partire dall’ottava puntata.