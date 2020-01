Gf Vip, l'incontro in lacrime tra Pago e Serena (ma lui non la vuole in Casa)

(Nel video sopra il confronto tra Pago e Serena)

Serena Enardu è entrata venerdì sera nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare finalmente il suo ex Pago e rivelargli che nutre ancora dei forti sentimenti nei suoi confronti. Sentimenti ricambiati, anche se adesso il cantautore non se la sente di ricominciare, tantomeno di condividere con lei una settimana del reality. E il pubblico è dalla sua: Serena, dopo il confronto, deve lasciare la Casa.

"Sono innamorato pazzo, ma cosa entri a fare? - le chiede Pago - Da una parte mi farebbe piacere perché sono innamorato, ma dalla parte della testa no".

Nessuno dei due è riuscito a trattenere le lacrime. "Non voglio disturbarti, ma sono alcuni mesi che cerco di parlare con te, di avere un contatto - spiega Serena - E' chiaro che hai deciso con la tua testa di allontanarti da me ed è lecito, solo che non puoi scappare o rinchiuderti nei posti perché bisogna affrontarle le cose. una volta che le hai affrontate potraai essere libero di fare quello che vuoi. Non ti voglio chiedere niente, voglio che ti fai la tua esperienza, ma voglio che tu sappia che sono stati 7 anni molto importanti che ci siamo persi e ti chiedo scusa perché ti ho fatto veramente male. Tu sai che è molto difficile per me ammettere di aver sbagliato, ma stavolta ho proprio sbagliato. Sono entrata lì pensando a me, pensando che noi non stavamo più bene, poi sono uscita e sono stata peggio e stai peggio anche tu. Voglio che tu sappia che io ti guarderò e che aspetterò se c'è da aspettare. Tu parli del tempo, ma è inutile passarlo scappando".

Pago la gela: "Io non sto scappando, sei tu che sei scappata. Io ero lì. Non serve più parlare degli errori che abbiamo fatto. Io ho bisogno di tempo per me".