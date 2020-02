(Pago e Serena, scoppia la lite in diretta: “Hai distrutto la nostra storia”)

Può un ‘like’ su una foto social mettere a repentaglio il tentativo di ricostruire la serenità di una coppia? Sì, se si tratta di Serena e Pago, la fine di quella storia è avvenuta davanti alle telecamere così come la riappacificazione, e il pollice in su è all’immagine del ‘tentatore’ che della disastrosa rottura fu complice.

Tutto è nato con l’ingresso nella Casa del GF Vip del fratello del cantante di Pago, Pedro, che, durante la decima puntata, gli ha raccontato dello ‘sciagurato’ gesto social compiuto da Serena all’indirizzo di Alessandro, single con cui era nata una certa intesa durante Temptation Island Vip. “Non puoi continuare a fare cose che mi danno fastidio”, ha tuonato lui rivolgendosi poi a Serena che, dal canto suo, ha commentato: "Non c'è nessun male, è un like pubblico e non ho nulla da nascondere".

“Tu metti like a gente con cui hai distrutto la nostra storia”, ha aggiunto ancora Pago segnato da quell’episodio; “E’ un like pubblico, lui è un amico, è come una qualsiasi persona. Io pago sempre il fatto di essere una persona trasparente e spontanea, se ci fosse qualcosa sotto o di più importante non avrei messo un like ad Alessandro”.

“Poteva essere evitato per come sono stato io, a lei molte volte manca questa sensibilità”, ha chiosato il cantante che poi ha aggiunto: “Non voglio arrabbiarmi per niente e non voglio che sia massacrata per niente, in questo momento le devo chiedere scusa perché mi possono dar fastidio certe cose ma non le posso fare una colpa”.

Insomma, il riavvicinamento tra Pago e Serena tutto pare fuorché libero da ogni condizionamento del passato…