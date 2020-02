Gf Vip, Paola Di Benedetto sulla crisi con Fede: "Non mangiavo più, mi hanno salvato i miei genitori"

(Nel video paola Di Benedetto parla della crisi con Federico Rossi)

Un amore tormentato quello tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, ora tornato a splendere ma dopo una brutta crisi che la scorsa estate li aveva portati a lasciarsi. La modella ne ha parlato giorni fa in Casa, raccontando di aver passato un periodo senza mangiare, e durante la diretta di venerdì Alfonso Signorini ha ripreso l'argomento.

Fondamentale per lei, in quel momento così difficile, è stato l'aiuto dei genitori e poi la voglia di lottare per rimettere insieme i pezzi della sua storia. "Quando si ha una storia d'amore, un rapporto vero, la parola vero implica che non sempre tutto è rosa e fiori - ha spiegato Paola durante la puntata - Ci possono essere dei momenti di crisi, dettati anche da lavori impegnativi che tengono divise due persone e ci fanno vivere momenti stressanti. Accumuli cose e poi esplodi, arrivando a un momento di rottura. La parola amore, oltre ai momenti di crisi, implica anche la parola forza, la parola coraggio e la parola sacrificio".

"Vivo da sola a Milano da due anni - ha spiegato ancora, commossa - Nei momenti difficili ti ritrovi da sola in stanza. La mia famiglia c'è sempre stata, ma in quel momento c'era Paola con paola. Me la sono dovuta vedere con me stessa, ma è stato un tassello in più per la mia crescita. Ho una consapevolezza in più". Infine il grazie ai suoi genitori e un messaggio per tutti quelli che stanno soffrendo per amore: "Spero di dare ai miei figli almeno la metà di quello che i miei genitori mi hanno dato in questi 25 anni di vita. In amore ci vuole coraggio. Bisogna sempre accantonare l'orgoglio e saper fare il primo passo".