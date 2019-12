Grande Fratello Vip, chi è Paola Di Benedetto: lavoro e vita privata della concorrente

Paola Di Benedetto è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla showgirl, dalle informazioni biografiche a quelle professionali, ecco una scheda che fornisce tutti i dettagli.

Chi è Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto è nata a Vicenza l'8 gennaio 1995. Sin da giovanissima ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, classificandosi seconda al concorso di bellezza ‘Miss Vicenza’ e vincendo il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl. A 21 anni ha partecipato a Miss Italia, poi viene scelta per interpretare Madre Natura nel programma di Canale 5 ‘Ciao Darwin – 7 La Resurrezione’ condotto da Paolo Bonolis. E’ stata anche valletta nella trasmissione di Italia1 ‘Colorado’ e nel 2018 opinionista nel programma ‘Mai dire talk’ condotto dalla Gialappa's Band insieme al Mago Forest nel 2018.

Paola Di Benedetto, vita privata

Per quattro anni è stata legata al calciatore Matteo Gentili. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha avuto una breve storia con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez, e nel 2018 ha iniziato una relazione con Federico Rossi del duo Benji & Fede finita lo scorso luglio.

Paola Di Benedetto, partecipazione ad altri reality show

Nel 2018 è stata concorrente dell’Isola dei Famosi.

Paola Di Benedetto, concorrente del Grande Fratello Vip: foto (crediti Instagram)