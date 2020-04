Paola Di Benedetto è la vincitrice del GF Vip 2020

(Paola Di Benedetto vince il GF Vip e dona l’intero montepremi in beneficenza)

Paola Di Benedetto è la vincitrice della quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nella puntata finale del reality in onda mercoledì 8 aprile la modella vicentina ha battuto Paolo Ciavarro con il 56% delle preferenze al televoto. Una vittoria unica nella storia del programma quella della modella vicentina che, al momento della proclamazione, non ha ricevuto gli abbracci degli altri concorrenti per le restrizioni dovute al contagio da coronavirus. Paola Di Benedetto ha scelto di donare l’intero montepremi di 100mila euro in beneficenza.

Chi è Paola Di Benedetto, vincitrice del GF Vip 4

Paola Di Benedetto è nata a Vicenza l'8 gennaio 1995. Sin da giovanissima ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, classificandosi seconda al concorso di bellezza ‘Miss Vicenza’ e vincendo il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl. A 21 anni ha partecipato a Miss Italia, poi viene scelta per interpretare Madre Natura nel programma di Canale 5 ‘Ciao Darwin – 7 La Resurrezione’ condotto da Paolo Bonolis. E’ stata anche valletta nella trasmissione di Italia1 ‘Colorado’ e nel 2018 opinionista nel programma ‘Mai dire talk’ condotto dalla Gialappa's Band insieme al Mago Forest nel 2018.

Quanto alla sua vita sentimentale, per quattro anni è stata legata al calciatore Matteo Gentili. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2018 ha avuto una breve storia con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. Da un anno è legata a Federico Rossi del duo Benji & Fede.

GF Vip 4, la finale

Nel corso della serata finale il primo a essere stato eliminato tra i sette finalisti è stato Andrea Denver, seguito da Antonella Elia sconfitta al televoto flash da Sossio. A lasciare la Casa sono stati poi l'egittologo Aristide Malanati e lo storico concorrente Patrick Ray Pugliese, ancora una volta battuto al televoto a un passo dalla vittoria. Paola Di Benedetto ha battuto così Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che durante l’esperienza al GF Vip ha iniziato una relazione con la ‘collega di reality’ Clizia Incorvaia, poi squalificata dal gioco.