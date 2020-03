Gf Vip, Paolo riceve un aereo da Clizia (VIDEO)

Clizia Incorvaia "torna" nella Casa del Grande Fratello Vip, ma solo attraverso un messaggio-aereo per il suo Paolo Ciavarro. Questa mattina l'influencer 39enne - squalificata dal reality show di Canale 5 dopo aver apostrofato il coinquilino Andrea Denver con la frase "Sei un maledetto, sei un pentito di mafia, un Buscetta" - ha fatto volare un aereo sopra al giardino del loft di Cinecittà con la scritta: "Pa sorridi. Guarda la Luna. Fan&Cli".

Emozione alle stelle per il giovane concorrente, figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: "Mi tremano le gambe, è un emozione enorme", commenta. Patrick, seduto poco più in là, interviene: "Adesso basta piangere eh?", lo stuzzica divertito. E, subito dopo, un "grazie" urlato fortissimo rimbomba per tutta Casa.