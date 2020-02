Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in love: baci e carezze al dolce ritmo di musica

(Sulle note di Claudio Baglioni, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si coccolano lasciandosi andare a piccoli baci)

Ormai è innegabile: tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sta nascendo qualcosa di speciale, un feeling che si sta consolidando giorno dopo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip che li sta scoprendo sempre più coinvolti da un interesse reciproco. Dopo la ‘benedizione’ di Eleonora Giorgi entrata nella Casa per salutare il figlio, ma anche per dimostrarsi felice per la bella ‘amicizia’ nata tra lui e l’influencer, i due si sono arresi alla tenerezza di un romantico ballo lento durante una festa organizzata in giardino e, sulle note di ‘Mille giorni di te e di me’ di Claudio Baglioni, sono rimasti in silenzio, l’uno tra le braccia dell’altra, fino alla dolcezza di qualche bacio sulla guancia.

Ciavarro e Incorvaia, è amore?

A quanto pare, però, per Paolo e Clizia non è ancora tempo per esporsi del tutto: da un lato, la influencer ci va piano per via della burrascosa separazione dal suo ex marito il cantante Francesco Sarcina, dall'altro sembra anche Ciavarro si senta frenato. “Le cose che ho dentro fatico a tirarle fuori, per questo quando mi sono visto l’altro giorno in puntata non mi riconoscevo. Ora vediamo”, ha confidato subito dopo il romantico ballo il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi ad Antonio Zequila. Vedrà lui e vedranno anche i telespettatori del GF Vip che già da stasera, nella nona puntata, potranno saperne di più.