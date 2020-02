Gf Vip, esplode la passione: il primo bacio travolgente di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

La passione travolge Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Le telecamere del Grande Fratello Vip hanno ripreso il primo, appassionato bacio tra i due concorrenti.

Un bacio che suggella un'attrazione evidente fin dalle prime puntate tra il figlio dell'attore Massimo Ciavarro ed ex conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi e l'influencer, fresca di separazione da Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, in questi giorni a Sanremo.

Clizia Incorvaia aveva confidato già tempo fa di avere un interesse per Ciavarro jr, mentre il giovane Paolo aveva rivelato ad Antonio Zequila di sentirsi attratto dalla fashion blogger.

Gf Vip, passione e feeling tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

I due si erano mostrano via via sempre più intimi e uniti, tra confidenze e tenerezze. Qualche giorno fa, durante una festa organizzata in giardino, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avevano ballato teneramente un lento, guardandosi negli occhi e scambiandosi qualche bacio sulla guancia. Ora la passione tra i due è veramente esplosa.